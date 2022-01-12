Врачи в Коммунарке не подтвердили диагноз COVID-19 у народного артиста Леонида Куравлева

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12 января 2022, 11:22

Леонид Куравлев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Врачи в больнице в Коммунарке сообщили в среду, что диагноз коронавирусная инфекция у Куравлева не подтвердился.

В Союзе кинематографистов России рассказали, что артист остается на лечении в этой больнице.

Ранее источник в медицинских кругах столицы поделился информацией о госпитализации знаменитого артиста. Куравлева положили в реанимационное отделение, и врачи оценивали состояние как тяжелое. Актер был госпитализирован из дома престарелых.

Сын Леонида Куравлева Василий не подтверждал информацию о том, что у отца обнаружен коронавирус.

Леониду Куравлеву в октябре прошлого года исполнилось 85 лет. Его первая роль в кино была матрос Камушкин в фильме "Мичман Панин" Михаила Швейцера. Будучи выпускником вуза его дипломной работой стала роли в картине Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают".

Известность актеру принесли роли в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня".

Росздравнадзор зарегистрировал первую тест-систему российской разработки для выявления штамма коронавируса "омикрон".

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