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Народный артист России Леонид Куравлев госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке

, 19:56 Источник: "СтарХит"

Народный артист России Леонид Куравлев госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке
Леонид Куравлев, Natalya Loginova/globallook.com

Народный артист России Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает «СтарХит».

Как пишет издание, в больницу актер попал накануне Рождества — 6 января. У него наблюдались проблемы с дыханием. Тест на коронавирус дал положительный результат.

По сообщению врачей «Коммунарки», 85-летний актер находится сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. «Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует издание слова источника в больнице.

Леонид Куравлев — звезда советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» и других.

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