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12 января 2022, 11:02

фото: pixabay.com

Новый российский тест позволяет отличить "омикрон"-штамм COVID-19 от варианта "дельта" за 1,5 часа. Росздравнадзор зарегистрировал первую тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон" российской разработки.

Тест разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР и Ботсване.

По данным Роспотребнадзора, в России на 11 января было официально зарегистрированы 305 случаев заболевания "омикроном". Сергей Собянин, мэр Москвы, вчера же рассказал, то в столице заметен рост заболевших именно штаммом "омикрон". За последние сутки в Москве зарегистрированы 4635 новых случая COVID-19.

Роспотребнадзор перечислил отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта». Максимальный риск заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 грозит непривитым людям, пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями.

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