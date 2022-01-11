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В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон»

, 22:27 Источник: РИА "Новости"

В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон»
лаборатория, Ricardo Rubio/Keystone Press Agency

В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса нового типа "омикрон". Согласно последним данным, она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства.

Уточняется, что 11 января 2022 года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в РФ зарегистрировала тест-систему для выявления мутации COVID-19 "омикрон".

Известно, что набор реагентов был разработан в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой. Система предназначена для применения в клинической лабораторной диагностике.

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