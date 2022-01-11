Представитель EMA Кавалери заявил, что вакцинация хорошо защищает от госпитализации при заражении «омикроном»

Представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери заявил, что прививка – эффективный способ защиты от госпитализации при заражении штаммом коронавируса "омикрон".
Марко Кавалери заявил, что результаты последних исследований свидетельствуют о том, что эффективность вакцин против заражения вариантом COVID-19 "омикрон" ниже, чем в случае инфицирования другими вариантами, вследствие чего существует вероятность, что заболеют больше привитых людей.
В то же время исследования демонстрируют, что вакцинация обеспечивает высокий уровень защиты против тяжелого течения коронавируса нового типа и госпитализации при инфицировании "омикроном". Более того, есть информация о том, что получившие бустерную дозу препаратов люди защищены лучше, чем получившие первые две дозы.
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