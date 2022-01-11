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Представитель EMA Кавалери предупредил о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации

, 19:04 Источник: РИА "Новости"

Представитель EMA Кавалери предупредил о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации
вакцинация, Daniel Bockwoldt/dpa

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери заявил, что короткие периоды между введением доз вакцины против COVID-19 могут привести к перегрузке иммунной системы.

Марко Кавалери уточнил, что стратегии, предполагающие введение бустерных доз через короткие периоды в пределах четырех месяцев, способны спровоцировать проблемы с иммунным ответом – он может быть не таким хорошим, как ожидают специалисты.

Ранее сообщалось, что эксперты EMA не располагают данными о необходимости введения четвертой дозы препаратов против коронавирусной инфекции. 

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