Представитель EMA Кавалери предупредил о риске перегрузки иммунитета из-за частой ревакцинации

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11 января 2022, 19:04 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, Daniel Bockwoldt/dpa

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери заявил, что короткие периоды между введением доз вакцины против COVID-19 могут привести к перегрузке иммунной системы.



Марко Кавалери уточнил, что стратегии, предполагающие введение бустерных доз через короткие периоды в пределах четырех месяцев, способны спровоцировать проблемы с иммунным ответом – он может быть не таким хорошим, как ожидают специалисты.

Ранее сообщалось, что эксперты EMA не располагают данными о необходимости введения четвертой дозы препаратов против коронавирусной инфекции.

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