Южноуральцам напомнили о важности вакцинации против коронавируса

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

11 января 2022, 13:41 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В середине или конце января ожидается прирост заболеваемости COVID-19.

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Челябинской области Елена Кутрова отметила, что по всей стране и в Челябинской области в частности ожидается прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в середине или конце января.

«Министерство здравоохранения Челябинской области и все медицинские организации держат руку на пульсе. Мы готовы к новому штамму, в том числе в кратчайшие сроки развернуть дополнительные койки. Но я не устану повторять о важности вакцинации! Ведь только вакцина защитит нас, наших родных, близких от различных штаммов коронавируса и тяжёлых последствий COVID-19», — подчеркнула специалист.

Добавим, что ранее сайт «Аргументы Недели» публиковал расписание работы прививочных пунктов в ТРК Челябинской области.

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