За сутки в Челябинской области заболели ковидом 234 человека

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11 января 2022, 09:53 Анна Семенова

Прививки помогают в снижении уровня заболеваемости в области. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

И 334 выписались из больниц.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие 24 часа 234 южноуральца получили подтвержденные анализы на коронавирус, школьников среди них нет. 334 человека победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник. 26 человек не смогли справиться с осложнениями и скончались.

Общее количество болеющих вновь снизилось, на 11 января в Челябинской области под присмотром врачей COVID-19 переносит 1809 человек.

А в это время прививочные пункты продолжают свою работу. Посетить медиков в ТРК можно по такому расписанию:

В Челябинске:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

В Челябинске 15 января:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00

МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

В Челябинске 16 января:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00.

В Магнитогорске с 11 по 16 января:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.

В Миассе:

Администрация города с 12 по 14 января с 16:00 - 19:00, 15 и 16 января с 11:00 - 14:00.

В Златоусте:

"Территория бизнеса" с 10 по 14 января с 9:00 - 19:00, 15 и 16 января с 10:00 - 17:00.

В Кыштыме 15 и 16 января:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Чесме 13 и 16 января:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

В Чесме 14 января:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

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