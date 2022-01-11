За сутки в Челябинской области заболели ковидом 234 человека

И 334 выписались из больниц.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие 24 часа 234 южноуральца получили подтвержденные анализы на коронавирус, школьников среди них нет. 334 человека победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник. 26 человек не смогли справиться с осложнениями и скончались.
Общее количество болеющих вновь снизилось, на 11 января в Челябинской области под присмотром врачей COVID-19 переносит 1809 человек.
А в это время прививочные пункты продолжают свою работу. Посетить медиков в ТРК можно по такому расписанию:
В Челябинске:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
В Челябинске 15 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
В Челябинске 16 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00.
В Магнитогорске с 11 по 16 января:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.
В Миассе:
- Администрация города с 12 по 14 января с 16:00 - 19:00, 15 и 16 января с 11:00 - 14:00.
В Златоусте:
- "Территория бизнеса" с 10 по 14 января с 9:00 - 19:00, 15 и 16 января с 10:00 - 17:00.
В Кыштыме 15 и 16 января:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Чесме 13 и 16 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
В Чесме 14 января:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
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