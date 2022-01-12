В ВОЗ перечислили группы риска при заражении омикрон-штаммом COVID-19

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12 января 2022, 09:33

фото: pixabay.com

Максимальный риск заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 грозит непривитым людям, пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями. О риске подцепить омикрон-штамм предупредили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, - сообщает CNBC.

Как сказал Райан, для невакциированных заражение «омикроном» представляет «крупную» угрозу здоровью и жизни. По словам специалиста ВОЗ, вакцинированные переносят COVID-19 в легкой форме. Райан призвал граждан серьезно рассмотреть необходимость привиться от ковида.

Мария ван Керкхове отметила со ссылкой на информацию ВОЗ, что смертность при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом человека. По ее словам, «у ВОЗ есть данные из некоторых стран, которые показывают, что заразившиеся коронавирусом люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти».

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