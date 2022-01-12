Роспотребнадзор назвал отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта»

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12 января 2022, 10:14

фото: pixabay.com

Роспотребнадзор перечислил отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта». По данным специалистов службы, при заражении омикроном, пациентов сильнее беспокоят слабость и головные боли, реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы при «омикроне» больше похожи на те, которые возникают при сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела. У детей могут появиться высыпания на теле.

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) отмечают, что большинство заболевших переносят «омикрон» в легкой форме.

Но новый штамм коронавируса отличается не только более быстрым распространением его среди людей, но и возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность заразиться «омикроном» в помещениях, где находятся много людей, возрастает.

Соблюдение социальной дистанции и применение защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, сообщает АГН «Москва».

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