Сын Леонида Куравлева не подтвердил информацию о том, что у актера обнаружен коронавирус

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10 января 2022, 22:15 Источник: "Говорит Москва"

Леонид Куравлев, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Сын Леонида Куравлева Василий не подтверждает информацию о том, что у актера обнаружен коронавирус, сообщает радио «Говорит Москва».

По словам Василия Куравлева, тест на COVID-19 у отца отрицательный. При этом он подтвердил информацию, что 85-летний актер госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом «пневмония».

«Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — заявил в разговоре с журналистами Василий Куравлев.

Ранее сегодня издание «СтарХит» сообщило, что 85-летний Леонид Куравлев госпитализирован 6 января в реанимацию больницы в Коммунарке из-за проблем с дыханием. Врачи оценивают состояние актера как тяжелое.

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