Михаила Жванецкого 9 ноября хоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

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9 ноября 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Жванецкий, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого в понедельник, 9 ноября, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Многочисленные поклонники не смогли проститься с народным артистом.

Директор Жванецкого Олег Сташкевич предупреждал, что проводить знаменитого писателя-сатирика в последний путь смогут только самые-самые близкие люди. Закрытые похороны народного артиста связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

Церемония прощания с Михаилом Жванецким началась сегодня в полдень, она закрытая. Продлится примерно до 16 часов. По данным Тeleprogramma.pro, на прощание с Михаилом Жванецким должен прибыть главный раввин России Берл Лазар.

По некоторым данным, могила Михаила Жванецкого будет находиться рядом с захоронением Галины Волчек. Поблизости также находятся могилы Олега Табакова, Георгия Данелии и Марка Захарова.

Народный артист России, писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад директор писателя-сатирика объявил о том, что Михаил Михайлович уходит со сцены из-за возраста.

Со Жванецким до последней минуты, до последнего мгновения рядом находились жена Наталья и сын Дмитрий