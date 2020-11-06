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Уроженка Одессы Нонна Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Уроженка Одессы Нонна Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого
Нонна Гришаева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Уроженка Одессы актриса Нонна Гришаева плачет по Михаилу Жванецкому. Гришаева и Жванецкий - земляки.
Актриса давно знакома со Жванецким и знала, что он тяжело болеет. По словам Гришаевой, в пятницу днем близкие гениального сатирика сказали ей, что состояние Михаила Михайловича ухудшилось.

Все были готовы ко всему. Со Жванецким до последней минуты, до последнего мгновения рядом находились жена Наталья и сын Дмитрий.  У писателя-сатирика была онкология. Коронавируса у него не было.

Гришаева теперь только вспоминает, как принимал всех Михаил Жванецкий в своем доме в Одессе. "Накрывался стол. Михал Михалыч поднимался на террасу и читал нам свои новые вещи, которые он писал в Одессе. Там к нему приходило вдохновение", - поделилась актриса.

В 2020 году лето было первым, когда он не приехал в Одессу из-за тяжелой болезни.

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