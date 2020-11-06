Прощание с Михаилом Жванецким будет закрытым из-за пандемии коронавируса

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6 ноября 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Жванецкий, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Прощание с народным артистом, писателем-сатириком, актером и телеведущим Михаилом Жванецким будет закрытым. Михаил Михайлович Жванецкий скончался в пятницу, 6 ноября, на 87-м году жизни.

Представитель Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что прощание с писателем будет закрытым из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, - передает "Эхо Москвы".

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого. В телеграмме главы государства, в частности, говорится: "Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком".

Соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкго выразили мэр Москвы Сергей Собянин, главв МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова, украинский президент Владимир Зеленский.

Сегодня о Жванецком говорят его коллеги и друзья. Алла Пугачева назвала Михаила Жванецкого гением.

Владимир Винокур считает, что Жванецкому "посмертно надо дать звание героя страны", потому что он являлся настоящим героем и удивительным человеком.

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