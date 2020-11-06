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Винокур предложил дать Жванецкому посмертно звание героя страны

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Винокур предложил дать Жванецкому посмертно звание героя страны
Владимир Винокур, фото :Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Владимир Винокур скорбит об умершем писателе-сатирике Михаиле Жванецком, называя его великим писателем, настоящим гражданином страны. По его словам, "он единственный был на передовой", говоря только правду.

Артист считает, что Жванецкому "посмертно надо дать звание героя страны", потому что он являлся настоящим героем и удивительным человеком.

Пугачёва о смерти Жванецкого: "Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем".

Владимир Зеленский о Михаиле Жванецком: "я был пылким поклонником силы его мысли".

НС

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