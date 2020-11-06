Винокур предложил дать Жванецкому посмертно звание героя страны

Владимир Винокур скорбит об умершем писателе-сатирике Михаиле Жванецком, называя его великим писателем, настоящим гражданином страны. По его словам, "он единственный был на передовой", говоря только правду.
Артист считает, что Жванецкому "посмертно надо дать звание героя страны", потому что он являлся настоящим героем и удивительным человеком.
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