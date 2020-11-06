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Владимир Зеленский о Михаиле Жванецком: я был пылким поклонником силы его мысли

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский о Михаиле Жванецком: я был пылким поклонником силы его мысли
Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал смерть Михаила Жванецкого. Писатель-сатирик умер сегодня в Москве на 87-м году жизни. О причине его смерти не сообщается.

Зеленский напомнил слова Жванецкого о том, что "ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут", сообщает RT. Президент Украины отметил, что "сегодня такой горький день". Он был его поклонником, ведь сатира писателя для многих являлась мудростью.

Алла Пугачева, узнав о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, написала пост в Instagram о своем друге. Регина Дубовицкая коротко прокомментировала известие о смерти Жванецкого.

НС

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