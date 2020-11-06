Дубовицкая коротко прокомментировала известие о смерти Жванецкого
6 ноября 2020, 16:24[ «Аргументы Недели» ]
Писатель-сатирик, народный артист Российской Федерации Михаил Жванецкий умер сегодня в Москве. Ему было 86 лет. Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала это печальное сообщение.
"Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что ещё сказать", - сказала Дубовицкая, сообщает RT. Алла Пугачева, узнав о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвала это невосполнимой утратой. "Друг мой, ты незабываем", — написала она в соцсети.
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