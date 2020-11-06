Дубовицкая коротко прокомментировала известие о смерти Жванецкого

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6 ноября 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Регина Дубовицкая, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

Писатель-сатирик, народный артист Российской Федерации Михаил Жванецкий умер сегодня в Москве. Ему было 86 лет. Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала это печальное сообщение.

"Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что ещё сказать", - сказала Дубовицкая, сообщает RT.

Алла Пугачева, узнав о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвала это невосполнимой утратой. "Друг мой, ты незабываем", — написала она в соцсети.

В июне Михаил Жванецкий рассказал, что плохо себя чувствует, поэтому в основном сидит дома и никуда не выходит. Позднее его представитель Олег Сташкевич сообщил о решении сатирика уйти со сцены.