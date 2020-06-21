Михаил Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие

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21 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Фото:Михаил Жванецкий, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что плохо себя чувствует, поэтому в основном сидит дома и никуда не выходит. 86-летний артист отметил, что ему не хватило сил проводить в последний путь своего коллегу Анатолия Трушкина.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» - признался он.

При этом Жванецкий отметил, что никогда не был друзьями с сатириком Анатолием Трушкиным, который 10 июня скончался от новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что во время похорон Анатолия Трушкина неизвестный мужчина украл у одного из присутствующих крупную сумму денег.