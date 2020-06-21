Михаил Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что плохо себя чувствует, поэтому в основном сидит дома и никуда не выходит. 86-летний артист отметил, что ему не хватило сил проводить в последний путь своего коллегу Анатолия Трушкина.
«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» - признался он.
При этом Жванецкий отметил, что никогда не был друзьями с сатириком Анатолием Трушкиным, который 10 июня скончался от новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что во время похорон Анатолия Трушкина неизвестный мужчина украл у одного из присутствующих крупную сумму денег.