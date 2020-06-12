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Анатолия Трушкина проводили в последний путь

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолия Трушкина проводили в последний путь
Анатолий Трушкин, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Церемония прощания с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным завершилась в храме Всемилостивого Спаса в Митино. Среди друзей и коллег писателя были замечены музыкант Юрий Лоза, художник Никас Сафронов и другие.

Мероприятие проходило с соблюдением всех мер безопасности: на входе измеряли температуру, предоставляли антисептик для отработки рук, все присутствующие были в масках. Сам сатирик находился в закрытом гробу. Находиться на церемонии разрешили только самым близким.

Член Союза юмористов России Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусом, скончался 10 июня на 79-м году жизни.

НС

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