Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался от COVID-19

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10 июня 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анатолий Трушкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В среду, 10 июня, стало известно, что российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в возрасте 78 лет. Согласно последней информации, ранее мужчина был госпитализирован с коронавирусом.

Уточняется, что коронавирусная инфекция протекала у писателя тяжелой форме. Как сообщает телеграм-канал Mash, Трушкина пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное, однако не смогли спасти пациента.

Известно, что юмористические произведения Анатолия Трушкина читали и читают с эстрады Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и другие.