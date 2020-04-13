В Великобритании от коронавируса скончался известный российский композитор Дмитрий Смирнов

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13 апреля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: соцсети

9 апреля в больнице города Уотфорд в Великобритании от новой коронавирусной инфекции умер известный русско-британский композитор и поэт Дмитрий Смирнов. Ему был 71 год.

Он родился в Минске, окончил Московскую консерваторию. Был одним из инициаторов и организаторов второго АСМа — Ассоциации современной музыки, основанной в Москве в 1990 году. В 1991 году Смирнов эмигрировал в Великобританию, где преподавал в ведущих университетах. Его музыку исполняли такие дирижёры, как Мартин Браббинс, Деннис Рассел Дэвис, Лев Маркиз, Риккардо Мути, Геннадий Рождественский и другие.



Смирнов активно делился всем происходящим у себя на странице в Фейсбуке, публиковал фотографии из больничной палаты и не терял оптимизма. О кончине композитора сообщили его родственники: "Сегодня умер мой дядя, брат моего папы в Лондоне – известный русско-британский композитор Дмитрий Смирнов, замечательный музыкант, композитор, поэт и прозаик, публицист, художник, переводчик и разносторонний человек. Светлая память Диме! Глубокие соболезнования моим родным в Великобритании – Лене, Алисе и Филипу Фирсовым", – написал его племянник Виктор Смирнов у себя на странице.