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Сатирик Трушкин госпитализирован с коронавирусом

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Сатирик Трушкин госпитализирован с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Российский сатирик Анатолий Трушкин сообщил, что у него подтвердили коронавирус. 78-летний юморист поделился, что несколько дней назад почувствовал недомогание, но без врачебной помощи справиться не смог.

Трушкин рассказал, что изначально у него появились трудности с дыханием. Сатирик надеется, что вскоре его самочувствие улучшится, однако врачи пока не дают никаких прогнозов. Юморист проходит лечение в Городской клинической больнице №52 в Москве. Трушкин признался, что о результатах теста на коронавирус узнал лишь вчера.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус у всей его семьи.

АБ

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