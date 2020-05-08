Филипп Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус у своей семьи

Филипп Киркоров и его семья сдавали тест на коронавирус. А недавно пришли результаты, которыми артист поделился с поклонниками.
«Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid19 отрицательны!», - написал Киркоров в своем Instagram.
На снимках видны и результаты исследования родных Филиппа Бедросовича, у которых также не обнаружили коронавирусную инфекцию.
Исполнитель пожелал фолловерам здоровья и посоветовал им беречь себя и своих близких.
Ранее сообщалось: Василиса Володина поделилась, верит ли она в чудеса и как относится к коронавирусу.
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Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!