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Филипп Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус у своей семьи

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус у своей семьи
Фото из соцсетей, Instagram fkirkorov

Филипп Киркоров и его семья сдавали тест на коронавирус.  А недавно пришли результаты, которыми артист поделился с поклонниками.

«Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid19 отрицательны!», - написал Киркоров в своем Instagram.

На снимках видны и результаты исследования родных Филиппа Бедросовича, у которых также не обнаружили коронавирусную инфекцию.

Исполнитель пожелал фолловерам здоровья и посоветовал им беречь себя и своих близких.

Ранее сообщалось: Василиса Володина поделилась, верит ли она в чудеса и как относится к коронавирусу. 

 

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