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Василиса Володина поделилась, верит ли она в чудеса и как относится к коронавирусу

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Василиса Володина поделилась, верит ли она в чудеса и как относится к коронавирусу
Фото из соцсетей, Instagram vasilisa.volodina

Астролог, ведущая шоу «Давай поженимся»  Василиса Володина называет себя оптимистом, который верит в чудо в каждом прожитом дне. Володина  поделилась, как она относится к чудесам.

«Чудо – что мир существует таким, какой он есть. Я не считаю, что бывает чудо в понятии невозможного стечения обстоятельств», - рассказала Володина. Также она отметила, что «результаты деятельности человека вырастают из деятельности человека».

Еще Василиса высказала свою точку зрения о пандемии коронавируса нового типа.  По мнению астролога,  ситуация с коронавирусом  сплотила людей.   Она  по  своим знакомым и клиентам заметила сокращение  разводов.

Семья Володиной живет в Москве.  Телеведущая, как и ее  и многие  клиенты, устали от бесконечной работы, поездок на работу в пробках.    Многие мечтали, как отметила женщина,   побольше поспать и побыть с семьей,  но  сейчас этому особо никто не рад. «Но все-таки хлебнули глоточек – побыть с семьей. Да, есть масса сложностей с детками, которые учатся на удаленке, но многие все равно воспринимают возможность посидеть дома как благо и далеко не все в унынии».

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