Мадонна рассказала, где заразилась коронавирусом и как себя чувствовала при этом

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 мая 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

face to face/Instagram, певица Мадонна

Как рассказала знаменитая певица Мадонна, она переболела Covid-19 еще в середине марта, будучи во Франции с турне Madam X, и постоянно отменяла и переносила концерты, поскольку плохо себя чувствовала.

При этом нездоровилось всей ее команде. Музыканты решили, что у них грипп. Болела голова, ощущалась слабость и неприятные ощущения в области груди. Но, к счастью, все обошлось. Только позднее, сдав тест, певица поняла, что переболела коронавирусом, поскольку у нее были найдены антитела.

Мадонна, как стало известно на днях, перечислила порядка 1,1 млн долларов США на разработку вакцины от COVID-19.

Переболевшая коронавирусом Мадонна рвется «вдохнуть воздух COVID-19»