Переболевшая коронавирусом Мадонна рвется «вдохнуть воздух COVID-19»

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1 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Мадонна. Фото: соцсети

Знаменитая певица Мадонна призналась, что сделала тест на антитела к коронавирусу, и он дал положительный результат. Это означает, что артистка переболела COVID-19 без симптомов.

Мадонна уверена, что с такими результатами она может больше не бояться заболеть коронавирусом. Певица призналась, что в ближайшее время собирается отправиться на прогулку.

«Так что завтра я собираюсь просто сесть в машину и отправиться в долгую поездку, опустить стекло и вдохнуть воздух COVID-19. Вот так! Надеюсь, будет светить солнышко», - написала она в соцсети.

Ранее ученые предупредили, что излечение от коронавирусной инфекции не дает 100% гарантии, что человек не заразится снова.