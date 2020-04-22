Ученые усомнились в надежности коллективного иммунитета против коронавируса

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22 апреля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ученый из Великобритании Франсуа Баллу заявил, что однажды переболевший коронавирусом человек не защищен от повторного заражения. Он предположил, что вирус не исчезает из организма носителя, а остается там бездействующим, вроде герпеса.

Специалисты предполагают, что так называемый коллективный иммунитет не станет надежной защитой от новой вспышки коронавируса, побороть инфекцию сможет только вакцина. «Единственное реальное решение на данный момент - это вакцина», - уверен ученый из Австралии Арчи Клементс.

На сегодняшний день во всем мире выявлено более 2,5 миллионов заразившихся коронавирусом, более 177 тысяч человек умерли от болезни и сопутствующих осложнений.