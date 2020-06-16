Сын Сафронова: у одного из присутствовавших на похоронах Трушкина украли полмиллиона рублей

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16 июня 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин сообщил журналистам, что во время похорон сатирика Анатолия Трушкина мужчина украл у одного из присутствующих крупную сумму.

По словам Затравкина, молодой человек по имени Николай, представившийся помощником юмориста Евгения Петросяна, появился на церемонии прощания с Анатолием Трушкиным в 10 утра. Он "объяснил", что сам артист не придет, поскольку боится заразиться COVID-19.

Николай помогал нести гроб и венки, а после этого вскрыл автомобиль главы ритуальной службы и забрал кошелек с 520 тысячами рублей наличными. Из-за масочного режима рассмотреть лицо злоумышленника удалось немногим, однако, когда он выходил покурить, главе ритуальной службы удалось запомнить, как он выглядит. Подозреваемого ищет полиция.