Пугачёва о смерти Жванецкого: «Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем»

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6 ноября 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Жванецкий, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Алла Пугачева, узнав о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, написала пост в своем Instagram о своем друге. Алла Борисовна назвала народного артиста России Михаила Жванецкого гением.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем», — написала Примадонна. По признанию Пугачевой, Михаил Михайлович Жванецкий навсегда останется в ее сердце.

СМИ написали в пятницу, 6 ноября, об уходе Михаила Жванецкого. Директор писателя-сатирика подтвердил информацию о смерти народного артиста.

Сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр, Народный артист России, лауреат Премии Президента РФ умер на 87-м году жизни.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он сам исполнял свои миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре Аркадия Райкина Жванецкий сочинил для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 произведений.

О решение Михаила Жванецкого уйти со сцены в начале октября объявил его представитель Олег Сташкевич.