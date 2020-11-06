Умер Михаил Жванецкий

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6 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Жванецкий, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

В Москве сегодня скончался писатель-сатирик, Народный артист Российской Федерации Михаил Жванецкий.

Жванецкому было 86 лет. Сатирик сам исполнял свои произведения и совсем недавно объявил об уходе со сцены.

Дата и место прощания с Михаилом Жванецким будут названы позже. Причина смерти артиста пока не названа.

Прошлым летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие. Месяц назад представитель Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что народный артист принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста.

Сташевич отметил, что "артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены". По его мнению, у Жванецкого это мужество есть.