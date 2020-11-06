Познер без подробностей назвал причину смерти Жванецкого

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6 ноября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Жванецкий, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

В начале октября писатель-сатирик Михаил Жванецкий перестал выходить на сцену и поделился, что чувствует себя неважно, лежит, никуда не ходит. А сегодня, 6 ноября, гения не стало.

Телеведущий Владимир Познер подтвердил смерть Жванецкого и сказал, что причиной смерти его друга стала болезнь, - сообщает kp.ru. Никаких подробностей, как и диагноз Познер не назвал. По данным журналиста, перед смертью Жванецкий жаловался на плохое самочувствие.

Концертный директор сатирика Олег Сташкевич также сообщил, что никакой другой причины смерти Жванецкого, кроме болезни и возраста, нет, - передает "360".

О дате прощания со Жванецким пока не сообщается.