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Шнуров посвятил стих Жванецкому, назвав сатирика «камертоном», по которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо»

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Шнуров посвятил стих Жванецкому, назвав сатирика «камертоном», по которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо»
Михаил Жванецкий, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, назвав народного артиста «камертоном», благодаря которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо».

В стихотворении Шнурова говорится, что теперь, после кончины Жванецкого, для музыканта «нет авторитета».
Михаил Михайлович Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.  Со Жванецким до последней минуты, до последнего мгновения рядом находились жена Наталья и сын Дмитрий

Многие его друзья, коллеги, почитатели таланта сказали, что ушла эпоха.

«Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нем и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, -
Мол с ним ушла огромная эпоха...
А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по-кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то», - опубликовал свой стих Шнуров в Инстаграм. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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