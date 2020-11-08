Шнуров посвятил стих Жванецкому, назвав сатирика «камертоном», по которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо»

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8 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Жванецкий, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, назвав народного артиста «камертоном», благодаря которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо».

В стихотворении Шнурова говорится, что теперь, после кончины Жванецкого, для музыканта «нет авторитета».

Михаил Михайлович Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Со Жванецким до последней минуты, до последнего мгновения рядом находились жена Наталья и сын Дмитрий

Многие его друзья, коллеги, почитатели таланта сказали, что ушла эпоха.

«Сегодня умер Михаил Жванецкий.

Великий дядя, просто дядя Миша.

Ребячился он с нами не по-детски.

И всяк о нем и вспомнит и напишет,

Согласно случаю, прискорбным тоном, -

Мол с ним ушла огромная эпоха...

А для меня он был как-будто камертоном,

И по нему что хорошо, что плохо

Я мерил, а теперь, пожалуй,

И не по-кому. Нет авторитета.

Не стало капли самой важной малой,

Сломалось главное, то что под сердцем где-то», - опубликовал свой стих Шнуров в Инстаграм. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 6 Ноя 2020 в 10:53 PST