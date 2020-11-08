Шнуров посвятил стих Жванецкому, назвав сатирика «камертоном», по которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, назвав народного артиста «камертоном», благодаря которому можно было мерить, «что хорошо, что плохо».
В стихотворении Шнурова говорится, что теперь, после кончины Жванецкого, для музыканта «нет авторитета».
Михаил Михайлович Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Со Жванецким до последней минуты, до последнего мгновения рядом находились жена Наталья и сын Дмитрий
Многие его друзья, коллеги, почитатели таланта сказали, что ушла эпоха.
«Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нем и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, -
Мол с ним ушла огромная эпоха...
А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по-кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то», - опубликовал свой стих Шнуров в Инстаграм. (Орфография и пунктуация автора сохранены)
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