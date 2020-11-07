В Одессе суббота, 7 ноября, объявлена днем траура по Михаилу Жванецкому
7 ноября 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]
В Одессе суббота, 7 ноября, объявлена днем траура в связи со смертью писателя-сатирика, народного артиста России и Украины, актера, телеведущего Михаила Жванецкого. Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.
Знаменитый сатирик скончался в Москве в окружении своих родных людей.
Михаил Жванецкий родился в Одессе и был почетным гражданином города. В связи со смертью выдающегося одессита власти Одессы объявили 7 ноября днем траура.
В память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
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