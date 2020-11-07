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В Одессе суббота, 7 ноября, объявлена днем траура по Михаилу Жванецкому

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Одессе суббота, 7 ноября, объявлена днем траура по Михаилу Жванецкому
Михаил Жванецкий, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

В Одессе суббота, 7 ноября, объявлена днем траура в связи со смертью писателя-сатирика, народного артиста России и Украины, актера, телеведущего Михаила Жванецкого. Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.

Знаменитый сатирик скончался в Москве в окружении своих родных людей.

Михаил Жванецкий родился в Одессе и был почетным гражданином города. В связи со смертью выдающегося одессита власти Одессы объявили 7 ноября днем траура.

В память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Уроженка Одессы актриса Нонна Гришаева плачет по Михаилу Жванецкому. Гришаева и Жванецкий - земляки. Она раскрыла обстоятельства смерти сатирика.

ИЧ

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