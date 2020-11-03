Марк Рудинштейн рассказал, как Михаил Цивин и Наталья Дрожжина зарабатывали на пожилых артистах

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3 ноября 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК"

Марк Рудинштейн, фото: Natalya Loginova/Russian Look

Российский продюсер Марк Рудинштейн отметил в разговоре с журналистами удивительную способность юриста Михаила Цивина и его жены актрисы Натальи Дрожжиной " втираться в доверие ко многим".

Пара предлагала свою помощь, приносила продукты, начинала всячески ухаживать, а через какое-то время предлагала оформить сделку с квартирой. "Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь", - отметил Рудинштейн.

Их видели на многих похоронах, в первых рядах всевозможных кинофестивалей, на закрытых светских вечеринках. Это удивляло продюсера, поскольку знали их единицы, о них мало что было известно. Михаил Цивин всегда представлялся помощником некоего депутата, но какого именно, никто не знал. Однако с этой легендой юристу удавалось проникнуть всюду.

При этом Марк Рудинштейн никак не может поверить, что они могли так поступить с семьей Баталовых. При этом "сколько людей сидит на ток-шоу, которые их защищают! Уму непостижимо".

Следователи задержали супругов Цивина и Дрожжину по обвинению в мошенничестве с недвижимостью дочери и вдовы Баталова.Адвокат Павел Астахов назвал сумму ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве. Адвокат Дрожжиной и Цивина сообщил о готовности супругов вернуть имущество семье Баталова.