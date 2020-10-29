Адвокат Дрожжиной и Цивина сообщил о готовности супругов вернуть имущество семье Баталова

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29 октября 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Кучерена, фото: Roman Denisov, Роман Денисов, globallookpress.com

Адвокат актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Юрия Цивина Анатолий Кучерена сообщил о готовности супругов вернуть имущество семье народного артиста Алексея Баталова.

В отношении Дрожжиной и Цивина расследуется уголовное дело. Обвиненным в мошенничестве супругам грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Дрожжина и Цивин обратились к нему еще до возбуждения, хотели передать имущество вдовы и дочери Алексея Баталова.

Адвокат и его подзащитные предложили семье Баталова встретиться в студии Никиты Михалкова, с которым они общаются, и в присутствии следователя и нотариуса разорвать договор ренты, вернуть все имущество. Но Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова актера, и дочь Мария отказываются, не хотят встречаться, - передает РИА Новости.

Вдова и дочь Алексея Баталова публично пожаловались на обман Дрожжиной и Цивина, которые якобы мошенническим путем завладели нотариальными доверенностями на управление их всем движимым и недвижимым имуществом и деньгами.