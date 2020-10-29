Адвокат Дрожжиной и Цивина сообщил о готовности супругов вернуть имущество семье Баталова

Адвокат актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Юрия Цивина Анатолий Кучерена сообщил о готовности супругов вернуть имущество семье народного артиста Алексея Баталова.
В отношении Дрожжиной и Цивина расследуется уголовное дело. Обвиненным в мошенничестве супругам грозит до 10 лет лишения свободы.
Адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Дрожжина и Цивин обратились к нему еще до возбуждения, хотели передать имущество вдовы и дочери Алексея Баталова.
Адвокат и его подзащитные предложили семье Баталова встретиться в студии Никиты Михалкова, с которым они общаются, и в присутствии следователя и нотариуса разорвать договор ренты, вернуть все имущество. Но Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова актера, и дочь Мария отказываются, не хотят встречаться, - передает РИА Новости.
Вдова и дочь Алексея Баталова публично пожаловались на обман Дрожжиной и Цивина, которые якобы мошенническим путем завладели нотариальными доверенностями на управление их всем движимым и недвижимым имуществом и деньгами.