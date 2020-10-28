Адвокат Павел Астахов назвал сумму ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 октября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Астахов, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Адвокат Павел Астахов назвал сумму ущерба, который понесли вдова и дочь Алексея Баталова: 36 миллионов рублей. Напомним, Гитана и Мария стали жертвами аферы с имуществом артиста.

Павел Астахов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что женщины хотят справедливого суда. Крови не жаждут, но поскольку их сделали практически нищими, хотят, чтобы восторжествовала справедливость.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании потребовал исключить давление на вдову и дочь актера Алексея Баталова. Он поручил своим подчиненным оказать им содействие, в случае необходимости, в получении медицинской помощи.

В Москве 26 октября следователи задержали супругов юриста Михаила Цивина и актрису Наталию Дрожжину и предъявили им обвинение в мошенничестве с имуществом дочери и вдовы актера Алексея Баталова. На спорное имущество наложен арест.