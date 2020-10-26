Следователи задержали супругов Цивина и Дрожжину по обвинению в мошенничестве с недвижимостью дочери и вдовы Баталова

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26 октября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото ГСУ СК России по г. Москве

В Москве следователи задержали супругов юриста Михаила Цивина и актрису Наталию Дрожжину и предъявили им обвинение в мошенничестве с имуществом дочери и вдовы актера Алексея Баталова.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что Цивин и Дрожжина задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По данным СКР, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве им предъявлено обвинение. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина. Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в 2017 году. Баталов прожил в браке с женой Гитаной Леонтенко более 60 лет. Их дочь Мария — инвалид детства по ДЦП. Мария Алексеевна образована, работает, пишет книги.

Баталов указал в завещании обеих дочерей, но с одной оговоркой. Надежда - дочь актера от первого брака.

Цивин и Дрожжина стали дружить с вдовой и дочерью Баталова после его смерти. Недавно Гитана Аркадьевна обнаружила, что супруги оформили продажу их с Марией недвижимости, а актриса - опеку над их с Баталовым дочерью.

Вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.