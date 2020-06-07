Татьяна Васильева резко ответила на слова Панина о бездарности Кокшенова

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7 июня 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Фото: Татьяна Васильева, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Народная артистка РФ Татьяна Васильева прокомментировала слова актера Алексея Панина о том, что ушедший из жизни 4 июня Михаил Кокшенов был «бездарным режиссером» и «деревянным» актером.

«И что теперь я должна сказать, что Панин мудак, скажите?! Он был мудаком и останется мудаком по жизни! Это его кредо!» - высказала она.

Васильева отметила, что Кокшенов был уникальным артистом и мог своей игрой украсить «самый бездарный» фильм. По ее словам, его все люди признают «народным», а это «ценное» и «редкое» качество.

«Хотя он не играл больших ролей, но всегда был на месте! Всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал!», - заключила она.

Ранее Алексей Панин раскритиковал «коронавирусные» ограничения из-за прощания с Кокшеновым.