Панин раскритиковал «коронавирусные» ограничения из-за прощания с Кокшеновым

Российский актёр Алексей Панин негативно высказался о введенных в Москве ограничениях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, ему не хочется ругать власть, но из-за пандемии они не смогли организовать прощание с Михаилом Кокшеновым в Доме кино.
«Кокшенов кого-то заразит коронавирусом или мы друг друга перезаражаем?» - эмоционально высказал актер.
Панину не понравилось, что тело актера просто сожгут в крематории, когда для советских артистов кино прощание – это целый ритуал.
Ранее сообщалось, что урна с прахом Михаила Кокшенова будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла в воскресенье, 7 июня, в Москве.