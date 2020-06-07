Панин раскритиковал «коронавирусные» ограничения из-за прощания с Кокшеновым

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7 июня 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: Алексей Панин, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Российский актёр Алексей Панин негативно высказался о введенных в Москве ограничениях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, ему не хочется ругать власть, но из-за пандемии они не смогли организовать прощание с Михаилом Кокшеновым в Доме кино.

«Кокшенов кого-то заразит коронавирусом или мы друг друга перезаражаем?» - эмоционально высказал актер.

Панину не понравилось, что тело актера просто сожгут в крематории, когда для советских артистов кино прощание – это целый ритуал.

Ранее сообщалось, что урна с прахом Михаила Кокшенова будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла в воскресенье, 7 июня, в Москве.