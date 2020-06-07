В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Аргументы Недели → Культура 13+

7 июня 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Кокшенов, Russian Look

Днем в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Эту информацию предоставил актер Алексей Панин.

По словам Панина, траурная церемония была немноголюдной – кроме близких родственников и друзей проститься с Кокшеновым пришел его коллега Борис Токарев, который исполнил роль Сани Григорьева в знаменитой картине "Два капитана".

Уточняется, что позднее урна с прахом Михаила Кокшенова, который скончался 4 июня на 84-м году жизни, будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.