В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Днем в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Эту информацию предоставил актер Алексей Панин.
По словам Панина, траурная церемония была немноголюдной – кроме близких родственников и друзей проститься с Кокшеновым пришел его коллега Борис Токарев, который исполнил роль Сани Григорьева в знаменитой картине "Два капитана".
Уточняется, что позднее урна с прахом Михаила Кокшенова, который скончался 4 июня на 84-м году жизни, будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.