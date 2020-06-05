Друг Михаила Кокшенова рассказал о последних днях жизни актера

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5 июня 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Михаил Кокшенов, Maxim Burlak/Russian Look

Кинодраматург, близкий друг Михаила Кокшенова Аркадий Инин рассказал о последних днях жизни актера. Ранее сегодня стало известно, что народный артист РФ скончался в возрасте 83 лет в Подмосковье.

По словам Инина, в последнее время Кокшенов много болел. Ему становилось то лучше, то хуже – он начинал ходить, сам ел, беседовал с другом по телефону, а потом его состояние вновь ухудшалось. Несколько дней назад актера поместили в реанимацию.

Кинодраматург отметил, что смерть Михаила Кокшенова – "не индивидуальное горе, а горе всех зрителей". Он также добавил, что редко какого артиста так любит народ.