Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Друг Михаила Кокшенова рассказал о последних днях жизни актера

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Друг Михаила Кокшенова рассказал о последних днях жизни актера
Михаил Кокшенов, Maxim Burlak/Russian Look

Кинодраматург, близкий друг Михаила Кокшенова Аркадий Инин рассказал о последних днях жизни актера. Ранее сегодня стало известно, что народный артист РФ скончался в возрасте 83 лет в Подмосковье.

По словам Инина, в последнее время Кокшенов много болел. Ему становилось то лучше, то хуже – он начинал ходить, сам ел, беседовал с другом по телефону, а потом его состояние вновь ухудшалось. Несколько дней назад актера поместили в реанимацию.

Кинодраматург отметил, что смерть Михаила Кокшенова – "не индивидуальное горе, а горе всех зрителей". Он также добавил, что редко какого артиста так любит народ.

ЕТ

В мире

Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

Российскую Федерацию в будущем ждет распад. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью