Скончался актер Михаил Кокшенов

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5 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Михаил Кокшенов, Georg Ter-Ovanesov / globallookpress.com

Не стало отечественного актера Михаила Кокшенова. Новость о кончине артиста в социальной сети Facebook сообщила его знакомая, поэтесса Любовь Воропаева.

В настоящий момент известно, что 83-летний Кокшенов умер в одном из лечебных центров, расположенных в Московской области. Информации о причине смерти актера пока нет. Согласно ранее публиковавшимся сведениям, в 2017 году Михаил Кокшенов перенес инсульт.

Актер являлся обладателем званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.

Ранее в пятницу сообщалось, что на 53-м году жизни скончалась журналист Юлия Норкина, которая работала ведущей на радио «Комсомольская правда».