Скончалась журналистка Юлия Норкина

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5 июня 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Свеча. Фото: pixabay.com

Стало известно, что на 53 году жизни скончалась ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина. Об этом сообщил ее муж, журналист Андрей Норкин.

"Юльчонка больше нет», - написал он в Facebook.

Также мужчина сообщил, что прощание с Юлией состоится в субботу, 6 июня, на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Норкина начала профессиональную деятельность в 1992 году с работы на радиостанции "Радио 101", где и познакомилась с будущим супругом. На радио "Комсомольская правда" они вели программу «Простыми словами».

Ранее сообщалось: четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке Иркутской области.