Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке Иркутской области

В настоящее время в Иркутской области проводится доследственная проверка: во время пожара погиб 4-хлетний ребенок. Об этом сообщает СУСК региона.
Возгорание квартиры произошло в поселке Белореченский Усольского района 4 июня вечером. В результате пожара погиб маленький мальчик, его брат с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Мать детей была на работе, они остались дома со знакомой 15-летней девочкой. По предварительным данным, мальчики начали играть зажигалкой и подожгли диван. После неудачных попыток потушить его, школьница вывела одного из ребят на лестничную площадку. Вернувшись в квартиру за вторым ребенком, она не смогла найти его из-за дыма. Его тело было позднее обнаружено сотрудниками МЧС.
Ранее сообщалось: авария с шестью пострадавшими под Астраханью случилась на угнанном автомобиле.