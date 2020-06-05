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Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке Иркутской области

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке Иркутской области
Пламя. Фото: pixabay.com

В настоящее время в Иркутской области проводится доследственная проверка: во время пожара погиб 4-хлетний ребенок. Об этом сообщает СУСК региона.

Возгорание квартиры произошло в поселке Белореченский Усольского района 4 июня вечером. В результате пожара погиб маленький мальчик, его брат с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Мать детей была на работе, они остались дома со знакомой 15-летней девочкой. По предварительным данным, мальчики начали играть зажигалкой и подожгли диван. После неудачных попыток потушить его, школьница вывела одного из ребят на лестничную площадку. Вернувшись в квартиру за вторым ребенком, она не смогла найти его из-за дыма. Его тело было позднее обнаружено сотрудниками МЧС.

Ранее сообщалось: авария с шестью пострадавшими под Астраханью случилась на угнанном автомобиле.  

ЕЧ

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