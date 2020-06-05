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Авария с шестью пострадавшими под Астраханью случилась на угнанном автомобиле

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Авария с шестью пострадавшими под Астраханью случилась на угнанном автомобиле
Автомобиль. Фото: pixabay.com

Сообщается: ДТП в Черноярском районе Астраханской области, в котором пострадали шесть человек, было совершено на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по области.

Авария произошла 4 июня в селе Ушаковке. Водитель легкового автомобиля с пятью пассажирами в салоне врезался в бетонную опору линий электропередачи. Четырех пострадавших доставили в больницы Волгограда, трое из них в тяжелом состоянии. Еще двое - один пассажир и водитель - получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

Хозяин автомобиля написал заявление об угоне, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось: на западе Москвы столкнулись автобус и легковая машина, пострадали два человека.  

ЕЧ

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