На западе Москвы столкнулись автобус и легковая машина, пострадали два человека

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5 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

На западе Москвы произошло ДТП, столкнулись автобус и легковая машина. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария случилась на Рябиновой улице в районе дома 59. В результате столкновения машины и автобуса пострадали два человека.

Сейчас движение транспорта немного затруднено. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось: в Москве в четверг, 4 июня был побит более чем полувековой рекорд по количеству выпавших осадков.