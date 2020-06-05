На западе Москвы столкнулись автобус и легковая машина, пострадали два человека

На западе Москвы произошло ДТП, столкнулись автобус и легковая машина. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авария случилась на Рябиновой улице в районе дома 59. В результате столкновения машины и автобуса пострадали два человека.
Сейчас движение транспорта немного затруднено. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось: в Москве в четверг, 4 июня был побит более чем полувековой рекорд по количеству выпавших осадков.