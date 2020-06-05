В Москве выпало рекордное количество осадков

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5 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дождь. Фото: pixabay.com

В Москве в четверг, 4 июня был побит более чем полувековой рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом рассказал метеоролог Александр Синенков. Отмечается, что прошлый рекорд был зафиксирован 51 год назад.

За 4 июня в российской столице выпало на 4 миллиметра больше осадков, чем в 1969 году. «Вчера выпало 29 миллиметров осадков. Состоялся рекорд по суточному количеству осадков. До этого был 25 миллиметров в 1969 году для даты 4 июня», - сообщил синоптик.

Ранее специалист объяснил, стоит ли переживать из-за надвигающихся магнитных бурь, и как они скажутся на состоянии здоровья и образе жизни россиян.