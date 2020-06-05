Как магнитные бури скажутся на на жизни и здоровье людей

В ближайшие несколько дней ожидаются магнитные бури. Как они отразятся на жизни и здоровье людей рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергей Гайдаш.
Специалист заверил, что в течение несколько лет сильных вспышек на солнце не ожидается, а потому можно не переживать о магнитных бурях. При этом он добавил, что возможны сюрпризы, передает Радио Sputnik.
«Бывают совсем слабые бури, а бывают и побольше. Они действуют на технику, особенно на ту, которая летает в космосе. Там техника может выйти из строя, может быть сбой радиосвязи, GPS дает большую погрешность и так далее», - сказал Гайдаш. Он добавил, что в этот раз на самочувствии людей магнитные бури не должны отразиться сильно.