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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ученый рассказал, почему магнитные бури могут быть опасны

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Ученый рассказал, почему магнитные бури могут быть опасны
Земля, pixabay.com
Доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиль Рахматулин заявил об опасности магнитных бурь.
 
По словам эксперта, космические лучи и магнитные бури способны вызвать сбои в работе космических аппаратов, электронной техники на Земле и вывести из строя системы навигации и связи. Кроме того, они могут привести к радиационному облучению людей, летящих на реактивных самолетах.
 
Рахматулин, однако, уточнил, что в настоящий момент в мировом научном сообществе нет общего мнения о пагубном влиянии подобных явлений на здоровье людей. 
ЕТ

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