Ученый рассказал, почему магнитные бури могут быть опасны

По словам эксперта, космические лучи и магнитные бури способны вызвать сбои в работе космических аппаратов, электронной техники на Земле и вывести из строя системы навигации и связи. Кроме того, они могут привести к радиационному облучению людей, летящих на реактивных самолетах.