Экс-супруга Кокшенова ответила на слухи о многомиллионном наследстве актера: «Все давно поделено»

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6 июня 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Михаил Кокшенов, Alexander Keltik/Russian Look/globallookpress.com

Экс-супруга Михаила Кошенова Елена прокомментировала информацию о борьбе за многомилионное наследство актёра. Юристы активно обсуждают, на какую долю могут претендовать дети знаменитости, зачатые в разных браках, сообщает kp.ru.

«У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество - на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно», - пояснила бывшая супруга артиста.

Елена призналась, что Кокшенов подарил ей квартиру в Геленджике и не только, а также позаботился о всех своих близких. По ее словам, актер «хорошо зарабатывал в свое время» и призвала звездного адвоката Сергея Жорина перестать считать их имущество.

«Все давно поменялось. У нас другие дома, другие квартиры – совсем не то имущество, о котором пишут в Интернете. Журналисты просто отстали от жизни…», - добавила она.

Ранее Сергей Жорин заявил, что на наследство Михаила Кокшенова могут претендовать последняя супруга Михаила Кокшенова - Наталья Лепехина и его две дочери, а также Мария Кокшенова - дочка актера от первого брака с Аллой Шавыриной, и Алевтина Вокрош, рожденная его бывшей возлюбленной Ниной Вокрош.